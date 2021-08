O włos od tragedii Data publikacji 31.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na utratę zdrowia, a nawet życia narażone były dwie rowerzystki, które chciały przedostać się na druga stronę jezdni. Kiedy przed przejściem dla pieszych zatrzymał się kierowca pojazdu chcący je przepuścić, nagle zza niego wyjechał osobowy opel, którego kierujący ominął stojący samochód. Jechał wprost na rowerzystki. Tylko dzięki temu, że dziewczynki zatrzymały się, nie doszło do potrącenia. Wczoraj nieodpowiedzialny kierowca został przesłuchany w Komendzie Powiatowej Policji w Busku – Zdroju. Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy. O dalszym losie kierowcy i jego uprawnień do kierowania zadecyduje sąd.

Do funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju wpłynęło nagranie ze zdarzeniem zarejestrowanym w dniu 21 sierpnia br. w miejscowości Smogorzów, w gminie Stopnica na drodze krajowej nr 73. Autor nagrania, zatrzymuje swój pojazd przed oznakowanym znakami pionowymi i poziomymi przejściem dla pieszych w celu umożliwienia bezpiecznego przejścia na drugą stronę jezdni dwóm rowerzystkom. Dziewczynki powoli wjeżdżają na przejście, gdy nagle zza stojącego pojazdu autora nagrania, wprost na nie, wyjeżdża osobowy opel. Rowerzystki szybko zatrzymują się, dzięki czeku unikają potrącenia przez pędzącego opla. Od tragedii dzieliło je kilka centymetrów. Kierujący odjeżdża nie zatrzymując się. Nagranie trafiło na skrzynkę mailową: stopagresjidrogowej@ki.policja.gov.pl.

Prędkość, brawura, lekceważenie przepisów drogowych i lekkomyślność to prosta droga do wypadku, w którym ktoś może zostać ciężko ranny, a nawet zginąć. Wczoraj film obejrzał kierujący oplem, 18 – letni mieszkaniec gminy Stopnica. Projekcja zakończyła się zatrzymaniem prawa jazdy, które posiadał od 2 miesięcy. Nastolatek został przesłuchany. O dalszym losie kierowcy i jego uprawnień do kierowania zadecyduje sąd.

Rowerzystom przypominamy, że przejście dla pieszych służy do przechodzenia, a nie do przejeżdżania rowerem. Policjanci ustalają dane cyklistek, aby im uświadomić jak prawidłowo należy się zachować w ruchu drogowym.

Apelujemy!

Jeżeli byłeś świadkiem niebezpiecznego zachowania innego uczestnika ruchu drogowego, nasz nagranie, możesz je przesłać policjantom. Zachęcamy, aby w celu wspólnego eliminowania agresji na drogach przesyłać lub zgłaszać takie zachowania. W ten sposób ostudzi się temperament kierujących lub też wyeliminuje się ich z ruchu drogowego dla bezpieczeństwa innych.

Opr. TP

Źródło: KPP w Busku – Zdroju

Film Nagranie Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nagranie (format mp4 - rozmiar 12.15 MB)