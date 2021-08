Poszukiwany ENA z Hiszpanii trafił już do polskiego aresztu Data publikacji 31.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Jaworzniccy policjanci zakończyli sprawę 33-letniego mężczyzny, który był poszukiwany od lutego 2018 roku. Kiedy w toku poszukiwań kryminalni ustalili, że przebywa on za granicą, Sąd Okręgowy w Katowicach wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Mężczyzna został zatrzymany na terenie Hiszpanii, a następnie przekazany do Polski. Trafił już do aresztu.

Za 33-latkiem Sąd Rejonowy w Jaworznie w lutym 2018 roku wydał list gończy, ponieważ miał on do odbycia karę 2 lat i 6 miesięcy więzienia za przestępstwa narkotykowe. Kiedy prowadzący sprawę poszukiwawczą jaworzniccy kryminalni ustalili, że ukrywa się on za granicą, Sąd Okręgowy w Katowicach wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Mężczyzna z końcem lipca br. został zatrzymany na terenie Hiszpanii. Teraz, przekazany polskim organom ścigania, został osadzony w areszcie, skąd trafi do zakładu karnego, gdzie odbędzie karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Stróże prawa z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie od początku roku do chwili obecnej zakończyli poszukiwania 169 osób, które zatrzymali bądź też ustalili ich miejsca pobytu. Ponadto funkcjonariusze z jaworznickiej Policji zatrzymali 24 osoby poszukiwane dla innych jednostek Policji.

(KWP w Katowicach / mw)