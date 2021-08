Policjant na wolnym odzyskał skradziony rower

Suwalski policjant mając wolne od służby zatrzymał 24-latka podejrzanego o kradzież roweru. Złodziej wpadł w momencie kiedy próbował sprzedać jednoślad. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży. Rower wkrótce wróci do właścicielki. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.