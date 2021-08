Policjanci z Wrocławia wyprowadzili starszą kobietę oraz jej psa z płonącej altany

83-letnia wrocławianka oraz jej suczka Daisy znajdowały się w altanie na terenie ogródków działkowych, która stanęła w ogniu. Niestety płomień bardzo szybko odciął im drogę ucieczki. Na szczęście w pobliżu byli funkcjonariusze z komisariatu Wrocław-Fabryczna, którzy zauważyli unoszące się kłęby dymu. Natychmiast pobiegli do miejsca skąd wydobywał się dym i wyprowadzili z niego seniorkę oraz należącego do niej owczarka niemieckiego. Gdyby nie natychmiastowa reakcja i pomoc ze strony policjantów, mogłoby dojść do tragedii.