Zakończenie międzynarodowej współpracy w ramach „Bezpiecznego sezonu turystycznego 2021” nad Adriatykiem i Morzem Czarnym Data publikacji 01.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Z końcem sierpnia nieubłaganie dobiega końca okres letniej kanikuły. Świadczy o tym również wczorajszy powrót polskich policjantów, którzy przez okres dwóch miesięcy dbali o bezpieczeństwo naszych rodaków na słonecznych wybrzeżach Adriatyku a także Morza Czarnego.

Chorwackie wybrzeża należą do najpopularniejszych miejsc letniej kanikuły Polaków, których z roku na rok przybywa nad Adriatykiem. Nie oszacowano jeszcze łącznej liczby Polaków, którzy w bieżącym roku postanowili w tym kraju spędzić wakacje, bo wszak sezon jeszcze całkowicie nie zakończył się, jednak już można stwierdzić, że prawdopodobnie padnie kolejny rekord.

Polsko-chorwackie patrole na wybrzeżu Adriatyku stały się już niemal stałym elementem sezonu wakacyjnego. W bieżącym roku był to już dwunasty sezon turystyczny zabezpieczany przez polskich policjantów. W tym roku Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji na polecenie Komendanta Głównego Policji Pana gen. insp. Jarosława Szymczyka skierowało ósemkę polskich policjantów (w składzie były dwie panie policjantki), którzy służbę pełnili przez dwa wakacyjne miesiące w czterech najbardziej obleganych regionach Chorwacji.

Polscy policjanci pełnili służbę patrolową wspólnie z chorwackimi kolegami, a ich głównym zadaniem było asystowanie przy czynnościach podejmowanych w stosunku do obywateli polskich oraz udzielanie wszechstronnej pomocy celem podtrzymania statusu obywateli polskich jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli.

Zadania te są spójne z zadaniami realizowanymi przez polską placówkę dyplomatyczną w Chorwacji, stąd też polscy policjanci pozostawali w stałym kontakcie z Panią Konsul Dagmarą Lukovič, która podkreśliła, że pomoc polskich policjantów jest nieoceniona, a pracy był ogrom. Pozostaje pod wrażeniem profesjonalizmu polskich policjantów, w tym ich cierpliwości bo turyści, przyznała z uśmiechem, potrafili bardzo zaskakiwać swoimi „problemami”. Co prawda, nie odnotowano poważniejszych zdarzeń z udziałem polskich obywateli, jednak naszym rodakom zdarzało się dość często, zapewne pod wpływem chorwackich trunków i słońca, przekroczyć granice poprawnego zachowania, co wymagało interwencji.

Polscy policjanci podkreślają jednak, że co do zasady, spotykali się z bardzo życzliwym przyjęciem, zarówno ze strony Chorwatów, jak i naszych rodaków, zaś samym zadaniom udało się sprostać. O potrzebie tego rodzaju współpracy i dużym obciążeniu zadaniami świadczyć może fakt, że w trakcie służby każdy z patroli odebrał po kilkaset telefonów od naszych rodaków.

Corocznie rośnie również zainteresowanie Polaków spędzaniem wakacji na słonecznych wybrzeżach Morza Czarnego, stąd też w sierpniu br. na zaproszenie strony bułgarskiej na terenie Słonecznego Brzegu służbę pełniło dwóch polskich policjantów. Policjanci stwierdzili, że ogólnie nie odnotowali problemów z udziałem obywateli polskich, jednak co podkreślili, poziom drobnej przestępczości w tym kurorcie jest dość wysoki. Podobnie zaobserwowali dość specyficzne podejście do przepisów ruchu drogowego, które jak to określili, stosowane są dość wybiórczo.

I w tym przypadku policjanci pozostawali w kontakcie z Panią Konsul Małgorzatą Hejduk-Gromek z Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii, która w bieżącym sezonie rozpoczęła pracę w tej placówce i po raz pierwszy miała kontakt z patrolami międzynarodowymi.

Podsumowując stwierdzić należy, że pomimo trudności wynikających z panującej pandemii, sezon turystyczny należy zaliczyć do bezpiecznych.

(Biuro Prewencji KGP)