Policjant w czasie wolnym zatrzymał złodziei Data publikacji 31.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzej złodzieje zapewne nie spodziewali się, że plany pokrzyżuje im policjant po służbie. Funkcjonariusz interweniował, widząc, jak rabusie wynoszą przewody z terenu opuszczonego zakładu. Dwaj z nich zostali zatrzymani przez policjanta na miejscu przestępstwa, a 24-latek trafił w ręce patrolu kilka godzin później. Wszyscy usłyszeli już zarzuty.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę, 28.08.2021 r., około 9.30 na terenie gminy Brześć Kujawski, pow. włocławski. Wówczas, przejeżdżał tamtędy w czasie wolnym od służby policjant włocławskiej komendy. Uwagę funkcjonariusza przykuło trzech młodych mężczyzn, którzy przebywali na terenie opuszczonego zakładu i wynosili z niego przewody, a następnie pakowali do torby. Od razu zorientował się, że są to złodzieje, dlatego czym prędzej powiadomił dyżurnego, a ten wysłał na miejsce patrol.

W oczekiwaniu na przyjazd załogi policjant bacznie obserwował poczynania mężczyzn i widząc, że chcą się oddalić podjął interwencję. Zatrzymał dwóch z nich, 18 i 25-latka, po czym przekazał przybyłemu na miejsce patrolowi. Trzeci ze sprawców zdołał zbiec, ale jego schwytanie było jedynie kwestią czasu. Również i 24-latek trafił do policyjnego aresztu jeszcze tego samego dnia.

Po zebraniu materiału dowodowego wszyscy trzej wspólnicy usłyszeli zarzut kradzieży, za co grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto 25-latek usłyszał też zarzut w innej sprawie. Kilka dni wcześniej, 23.08.2021 r., bowiem próbował on ukraść z tego samego miejsca różnego rodzaju elementy z blachy. Wówczas spłoszony przez świadka zdołał uciec, jednak odpowiedzialność karna go nie ominie. Z konsekwencjami prawnymi musi liczyć się też jego ówczesny wspólnik. 26-latka zatrzymali mundurowi z Brześcia Kujawskiego krótko po otrzymaniu zgłoszenia.

(KWP w Bydgoszczy / mw)