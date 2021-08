18 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości – został zatrzymany na terenie Hiszpanii Data publikacji 31.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ścisła współpraca polskiej i hiszpańskiej Policji w ramach sieci ENFAST doprowadziła do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o współudział w zabójstwie, do którego doszło w 2003 roku w Jeleniej Górze. Zatrzymany przez 18 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, bardzo często zmieniając miejsca pobytu i tożsamości. Jednak prowadzone intensywne czynności oraz bieżąca wymiana informacji pomiędzy policjantami z Polski i Hiszpanii zaowocowała w sierpniu br. zatrzymaniem podejrzanego w Walencji. W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do ekstradycji zatrzymanego.

W sierpniu 2003 roku na terenie Jeleniej Góry, w jednej z hurtowni budowlanych, doszło do zabójstwa. W toku prowadzonych czynności ustalono dane personalne sprawców. Jednemu z nich udało się jednak zbiec z kraju. Rozpoczęły się wówczas intensywne poszukiwania o zasięgu międzynarodowym, jednak częstotliwość z jaką poszukiwany zmieniał miejsca pobytu oraz tożsamość utrudniały jego namierzenie.

Prowadzone przez lata intensywne czynności w sprawie doprowadziły do ustalenia, że mężczyzna poszukiwany europejskim nakazem aresztowania przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze, przebywa na terenie Hiszpanii, posługując się fałszywymi danymi personalnymi różnych osób.

Ukrywający się mężczyzna był ponadto poszukiwany listami gończymi przez Prokuraturę Okręgową we Włocławku, która zarzuca mu działalność w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nakłanianiem i czerpaniem korzyści z prostytucji oraz Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu w związku z popełnieniem przestępstw narkotykowych na szeroką skalę.

W celu schwytania poszukiwanego funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań Celowych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, nawiązali ścisłą współpracę w ramach sieci ENFAST z policją hiszpańską. Prowadzone intensywne czynności oraz bieżąca wymiana informacji pomiędzy policjantami z Polski i Hiszpanii doprowadziły do zatrzymania poszukiwanego w sierpniu br. w Walencji. Podczas zatrzymania mężczyzna po raz kolejny posłużył się fałszywymi danymi personalnymi, tym razem obywatela Polski. Jednak funkcjonariusze hiszpańscy, dzięki informacjom systematycznie przekazywanym przez policjantów z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, nie mieli wątpliwości co do prawdziwej tożsamości mężczyzny i zatrzymali go.

W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do ekstradycji zatrzymanego.

(KWP we Wrocławiu / mw)