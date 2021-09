Policjant CBŚP wśród laureatów Nagrody Orła Jana Karskiego Data publikacji 01.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W tym roku Kapituła przyznała Nagrodę Orła Jana Karskiego m.in. policjantowi CBŚP asp. szt. Remigiuszowi Korejwo i reżyserowi Janowi Holoubek. To honorowe wyróżnienie zostało przyznane "za odwagę walki z niesprawiedliwością i obnażanie jej mechanizmów".

Nagroda Orła Jana Karskiego została ustanowiona 5 maja 2000 roku przez prof. Jana Karskiego. Jan Karski wyraził wolę, by nagroda ta trafiała do osób, które „godnie nad Polską potrafią się zafrasować” oraz do tych, którzy „nie będąc Polakami, dobrze Polsce życzą”. Honorowa Nagroda jest przyznawana „za obronę godności i praw człowieka, za odwagę cywilną i podejmowanie działań w duchu uniwersalnych wartości, którymi kierował się Jan Karski” (cyt. ze strony internetowej Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego).

Kolejny już raz wręczono prestiżowe Nagrody Orła Jana Karskiego. W 2021 roku Kapituła składająca się z osób, które otrzymały tę nagrodę przyznała statuetkę Orła m.in. policjantowi CBŚP asp. szt. Remigiuszowi Korejwo i reżyserowi Janowi Holoubek. Wyróżnienie to zostało przyznane "za odwagę walki z niesprawiedliwością i obnażanie jej mechanizmów".

Aspirant sztabowy Remigiuszowi Korejwo jest funkcjonariuszem polskiej Policji od 2009 roku. Służbę rozpoczął w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu. Z Centralnym Biurem Śledczym związany jest od 2012 roku. W latach 2016 – 2018 był delegowany do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, aby pracować w Specjalnym Zespole powołanym do rozwiązania zabójstwa nastoletniej dziewczyny, do którego doszło w noc sylwestrową 1996 roku. W ustalenie prawdziwych okoliczności sprawy policjant zaangażował się całkowicie, poświęcając także swój czas prywatny oraz wykorzystując wszelkie dostępne sposoby w dotarciu do prawdy. W efekcie podjętych działań policjantów z zespołu, w tym asp. szt. Remigiusza Korejwo i prokuratora udało się zebrać nowy materiał dowodowy, ustalić podejrzanych, a przede wszystkim udowodnić niewinność mężczyzny skazanego przed wielu laty za przestępstwo, którego nie dokonał.

Jan Holoubek - drugi laureat – jest reżyserem filmu pt. „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”. Dramat sensacyjny opisuje historię życia głównego bohatera Tomka Komendy od 1996 roku, czyli od momentu dokonania przez sprawców „zbrodni miłoszyckiej” i zaangażowania m.in. asp. szt. Remigiusza Korejwo w rozwiązanie tej zagadki, aż do uniewinnienia mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia.