Lubuska policja oddała hołd bohaterom Gorzowskich Wydarzeń Sierpniowych Data publikacji 31.08.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W tegorocznych, 39. obchodach, które miały miejsce na gorzowskim Starym Rynku lubuskich stróżów prawa reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jarosław Pasterski wraz z pocztami sztandarowymi. 31 sierpnia 1982 roku to szczególne wydarzenie dla gorzowian i historii miasta. Tego dnia blisko pięć tysięcy osób zademonstrowało swój sprzeciw przeciwko trwającemu wówczas stanowi wojennemu. Ruch ten doprowadził do tego, że dziś żyjemy w wolnej Polsce.

Tego dnia przy katedrze zebrało się około pięciu tysięcy osób. W ten sposób mieszkańcy chcieli wyrazić swój sprzeciw przeciwko trwającemu wtedy już dziewiąty miesiąc stanowi wojennemu. Protest ten postanowiono stłumić. Kilkuset funkcjonariuszy starło się więc z mieszkańcami. Starcia trwały kilka godzin. Od kilku lat rocznice tamtych wydarzeń obchodzone są regularnie.

We wtorkowe popołudnie (31 sierpnia) na gorzowskim Starym Rynku odbyły się oficjalne obchody 39. Rocznicy Gorzowskich Wydarzeń Sierpniowych. Wszystko po to, aby oddać hołd tym wszystkich, którzy podczas tego patriotycznego zrywu na serio myślało o wolnej Polsce. I tę wolność postanowili przywrócić. Obchody rozpoczęła msza święta w Gorzowskiej Katedrze. To właśnie w jej rejonie 31 sierpnia 1982 roku miały miejsce wydarzenia, które na trwałe zapisały się w historii miasta.

W kilkusetletnich jego dziejach to jedno z najważniejszych wydarzeń.

Po niej rozpoczęła się uroczysty apel z ceremoniałem wojskowym, podczas którego powrócono do wydarzeń sprzed 39 lat. O bohaterstwie uczestników Gorzowskich Wydarzeń Sierpniowych i o drodze do wolności, którą przeszła Polska nawiązał Wojewoda Lubuski, Władysław Dajczak. W trakcie uroczystości wręczono także odznaczenia państwowe. Lubuskich policjantów reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektor Jarosław Pasterski oraz poczty sztandarowe. Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, działacze Solidarności służby mundurowe oraz zaproszeni goście złożyli kwiaty po Białym Krzyżem Solidarności. Na koniec uroczystość kompania honorowa oddała salwę honorową po której odegrano utwór „Śpij Kolego”.

Świetną inscenizację wydarzeń sprzed 39 lat zaprezentowali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego. Grupa teatralna z tej szkoły z wyjątkowym kunsztem aktorskim podczas występu w formie happeningu przeniosła nas do rzeczywistości, która rysowała się przed niespełna 40 laty.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim