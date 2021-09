Podsumowanie wakacji 2021 r. na polskich drogach Data publikacji 01.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas wakacji policjanci odnotowali ponad 5 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęło 479 osób, a ponad 6 tys. zostało rannych. Są to dane lepsze niż w poprzednich latach, jednak nie oznacza to, że zabrakło tragicznych zdarzeń, których ofiary znalazły się w tej smutnej statystyce. Nadmierna prędkość niedostosowana do warunków ruchu oraz lekceważenie fundamentalnych przepisów ruchu drogowego – jak te w postaci nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu przyczyniły się do zaistnienia wielu z nich.

Wakacje są corocznie czasem intensywnej służby dla policjantów pionu ruchu drogowego. Codziennie na drogi wyjeżdżało ich około 4 tysięcy. Policjanci ruchu drogowego w całym kraju podczas okresu wakacyjnego byli zaangażowani w zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa i porządku na drogach. Głównym celem ich działań było ograniczenie liczby wypadków i kolizji.

W okresie wakacji policjanci odnotowali 5,216 wypadków (w 2020 r. – 5,598, w 2019 r. – 6,289) w których zginęło 479 osób (2020 r. - 500, 2019 r. - 594), a 6,172 zostało rannych (2020 r. – 6,525 , 2019 r. – 7,462).

Od początku 2021 roku prawo jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h zostało zatrzymane 41,029 kierującym. To nieco mniej takich przypadków niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rok wcześniej prawo jazdy zostało zatrzymane bowiem 44,523 kierowcom. Policjanci od początku roku zatrzymali już ponad 69 tysięcy nietrzeźwych kierujących.

Przypominamy, że po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do szkół. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych, należy spodziewać się większego ruchu samochodów, jak i pieszych. Policyjnych patroli w tych miejscach na pewno nie zabraknie. Bezpieczna droga do szkoły to cel działań funkcjonariuszy. W pierwszych dniach września, policyjne patrole będą pełnić służbę w rejonach szkół oraz zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego. Przed rozpoczęciem roku szkolnego policjanci przeprowadzili m.in. weryfikacje oznakowania oraz urządzeń ostrzegawczo zabezpieczających w rejonach szkół oraz placówek oświatowych. W jej wyniku sporządzono blisko 1500 wniosków o jego poprawę.

Pamiętajmy o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, rozsądku i wzajemnym szacunku na drodze. Wrzesień charakteryzuje się zmienną aurą co należy wziąć pod uwagę podczas kierowania pojazdem i uczestnictwem w ruchu drogowym w charakterze pieszego. Powracające po długiej przerwie dzieci i młodzież często zapominają o własnym bezpieczeństwie. Dlatego obowiązkiem nas dorosłych jest dbanie o ich bezpieczeństwo nie tylko w domu, szkole, ale też na drodze. Szybciej zapadający zmrok oraz opady deszczu wymagają od wszystkich szczególnej ostrożności. Najwięcej bowiem w kwestii wspólnego bezpieczeństwa zależy od samych uczestników ruchu drogowego.

