Pierwsza lekcja – lekcja bezpieczeństwa

Po dwumiesięcznej przerwie nadszedł czas powrotu do szkoły. By droga do edukacji była zawsze bezpieczna, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przy współpracy z mundurowymi z komendy wojewódzkiej przygotowali materiał filmowy, przypominający podstawowe zasady bezpieczeństwa jakimi powinny kierować się dzieci idące do szkoły.