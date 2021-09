Policjanci zabezpieczyli podrobioną odzież i obuwie oraz metki i arkusze z zastrzeżonymi znakami towarowymi Data publikacji 01.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji zabezpieczyli odzież i buty, a także metki, emblematy i arkusze z naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych światowych marek. Zabezpieczono również sprzęt służący do nanoszenia znaków towarowych. W sprawie zatrzymano cztery osoby, dwie z nich usłyszały już zarzuty. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Na około 3 miliony złotych oszacowano wstępnie straty z tytułu przestępczej procedury ujawnionej przez policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji. Funkcjonariusze pracujący nad sprawą wprowadzania do obrotu towarów z nielegalnie naniesionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi, które następnie trafiają na rynek, ustalili, że na terenie powiatu piaseczyńskiego dochodzi do przechowywania i przeładunku nielegalnych rzeczy, a także do nanoszenie na towary podrobionych znaków markowych firm.

Podczas przeszukania magazynów oraz samochodu dostawczego policjanci znaleźli i zabezpieczyli odzież, obuwie i galanterię w ilości prawie 9 tysięcy sztuk oraz setki tysięcy metek, emblematów i arkuszy z naniesionymi znakami towarowymi różnych popularnych marek. Oprócz tego, mundurowi zabezpieczyli profesjonalną prasę termiczną służącą do nanoszenia na odzież podrobionych znaków towarowych.

W sprawie zatrzymano 58-letnią kobietę i trzech mężczyzn w wieku 29, 33 i 53 lat. Dwóch z nich usłyszało już zarzut wprowadzania do obrotu i oznaczenia towaru podrobionym znakiem towarowym, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. Zgodnie z przepisami Ustawy prawo własności przemysłowej grozi im do 5 lat więzienia.

Czynności realizowane były przy wsparciu policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

(KSP / mw)