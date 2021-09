Nocny pościg za skradzionym samochodem Data publikacji 01.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Skwierzynie pełniąc weekendową służbę w godzinach nocnych zauważyli busa marki Volkswagen poruszającego się ulicami Skwierzyny. Wszystko działo się w miejscu, gdzie wcześniej dochodziło do zdarzeń kryminalnych. Policjanci podjęli decyzję o przeprowadzeniu kontroli kierującego tym samochodem. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe w radiowozie, lecz zmotoryzowany zaczął uciekać oddalając się w kierunku drogi S-3.

Funkcjonariusze ruszyli w pościg za kierującym, który rozpoczął dynamiczną ucieczkę w kierunku drogi ekspresowej. Na węźle S-3 Skwierzyna Zachód kierujący pojazdem wykonał manewr skrętu w lewo, lecz z uwagi na zbyt dużą prędkość uderzył w barierę energochłonną i wpadł do przydrożnego rowu. Policjanci szybko podbiegli do samochodu chcąc zatrzymać mężczyznę, który na ich widok zamknął się w samochodzie. Gdy Policjanci próbowali otworzyć drzwi od pojazdu kierujący sięgnął rękoma do plecaka znajdującego się w samochodzie i próbował coś z niego wyciągnąć. Funkcjonariusze podjęli błyskawiczną decyzję i przy użyciu kajdanek wybili boczną szybę pojazdu na skutek czego dostali do wewnątrz i skutecznie zatrzymali mężczyznę. Policjanci ujawnili przy mężczyźnie woreczki strunowe z zawartością białego proszku oraz z suszem roślinnym. Wykonany test wykazał, że ujawnione przy mężczyźnie substancje to amfetamina i marihuana. Po dalszych sprawdzeniach okazało się, że samochód, którym uciekał mężczyzna pochodzi z kradzieży. Mężczyźnie pobrano krew pod kątem obecności substancji psychoaktywnych w organizmie.

Zatrzymany mężczyzna to 26-letni mieszkaniec powiatu gorzowskiego, który nie uniknie odpowiedzialności karnej w związku z popełnionymi przestępstwami.

(KWP w Gorzowie / mw)