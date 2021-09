Policjant jadąc na służbę zatrzymał 66-latka, który kierował pomimo sądowego zakazu Data publikacji 01.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusz ruchu drogowego nowosolskiej komendy jadąc na służbę zatrzymał mężczyznę, który zdecydował się kierować autem, pomimo aktywnego zakazu prowadzenia pojazdów. Dzięki natychmiastowej reakcji policjanta, 66-latek nie mógł kontynuować dalszej jazdy. Mundurowy wezwał patrol, który przeprowadził dalsze czynności z zatrzymanym.

W poniedziałek, 30 sierpnia br., godną naśladowania postawą wykazał się nowosolski policjant ruchu drogowego, który jadąc na służbę zauważył znanego mu mężczyznę. Starszy aspirant Krzysztof Fidler skojarzył kierującego i to, że posiada on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Policjant szybko zawrócił i pojechał za nim, a w międzyczasie poinformował o całej sytuacji dyżurnego Policji. Mężczyzna bagatelizując sygnały funkcjonariusza, dojechał aż do swojego miejsca zamieszkania. Tam zatrzymał się a policjant zabrał mu kluczyki. Wezwał na miejsce umundurowany patrol Policji i wraz z kierującym oczekiwał na przybycie mundurowych. Po chwili zjawił się patrol z Komisariatu Policji w Kożuchowie, który kontynuował czynności służbowe z 66-latkiem.

Mężczyzna odpowie przed sądem za naruszenie sądowego zakazu kierowania pojazdem mechanicznym. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności

(KWP w Gorzowie / mw)