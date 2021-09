18-latek pędził przez miasto 127 kilometrów na godzinę Data publikacji 02.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Tylko 4 miesiące cieszył się prawem jazdy 18-letni kierowca volkswagena, który jechał Trasą Niepodległości 127 kilometrów na godzinę. Jego brawurową jazdę nagrała kamera nieoznakowanego radiowozu grupy Speed. Mężczyzna stracił prawo jazdy i został ukarany mandatem karnym.

Policjanci z podlaskiej grupy Speed codziennie zatrzymują piratów drogowych, którzy swoją jazdą stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Tak było i 17 sierpnia na Trasie Niepodległości w Białymstoku. Kamera ich nieoznakowanego radiowozu zarejestrowała pirata drogowego, który jechał 127 kilometrów na godzinę. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 kilometrów na godzinę. Okazało się, że za kierownicą volkswagena siedział 18-latek, który od 4 miesięcy posiadał prawo jazdy. Tłumaczył policjantom ze Speedu, że spieszył się do koleżanki. Za przekroczenie prędkość w obszarze zabudowanym o 57 kilometrów na godzinę młody kierowca stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Policjanci ukarali go również mandatem karnym, a jej konto zasiliło 10 punktów karnych.

Przypominamy, że nadmierna prędkość jest nadal jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych i wpływa na skalę ich skutków. Tylko od początku roku, z jej powodu, na drogach Podlasia doszło do 49 wypadków, w których 21 osób zginęło, a 46 zostało rannych. Jak wynika z policyjnych statystyk tylko przez pierwszych osiem miesięcy tego roku ponad 1000 kierowców straciło prawa jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym. Dlatego hasło "noga z gazu" jest zawsze aktualne!

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.05 MB)