#JestAkcja z policyjnymi tapetami Data publikacji 03.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeżeli patrząc na ekran swojego komputera, laptopa czy telefonu czujecie się znudzeni i żadna z dostępnych w internecie propozycji nie przypadła Wam do gustu, to… może warto sięgnąć po tapety od Policji? Zapraszamy na kolejną odsłonę wyjątkowej kampanii #JestAkcja.

Ile razy zdarzyło się Wam szukać nowej grafiki na ekrany swoich urządzeń mobilnych i niczego ciekawego nie znaleźć? Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dla wszystkich zainteresowanych służbą w Policji mamy niespodziankę. Na naszej stronie internetowej oraz na profilach społecznościowych: Instagramie i Facebooku można pobrać specjalnie przygotowane tapety na komputer, tablet czy telefon komórkowy.

A ponieważ każdemu podoba się coś innego, przygotowaliśmy różne pakiety tapet. W każdym takim zestawie znajdziecie wersję przygotowaną na ekran: komputera, tabletu oraz na telefon komórkowy.

Nasze tapety znajdziecie poniżej albo:

na naszym profilu na Instagramie ( @policja_kgp ) w zakładce wyróżnione – tu znajdziecie wersję na telefony komórkowe

) w zakładce wyróżnione – tu znajdziecie wersję na telefony komórkowe na naszym profilu na Facebooku ( @policjaPL )

Tapety tworzone są w ramach prowadzonej od ponad roku kampanii #JestAkcja, która ma za zadanie m.in. pokazać, jak nowoczesną formacją jesteśmy oraz zachęcić do wstępowania w nasze szeregi.

Mamy nadzieję, że tapety przygotowane z dużą starannością przez nasze graficzki spodobają się Wam i chętnie będziecie je pobierać na swoje urządzenia. Tym bardziej, że to pierwsze tapety firmowane oficjalnym logiem Policji i partnerów kampanii #JestAkcja: NSZZ Policjantów, vr360.pl i PKN Orlen.

Wszystkich tych, którzy chcą poczuć się choć przez chwilę jak prawdziwi policjanci zapraszamy do obserwowania naszych profili społecznościowych oraz do odwiedzania naszej strony internetowej - to nie jedyna niespodzianka, jaka czekać będzie w tym roku w ramach projektu. Zapraszamy do #JestAkcja!