Policjanci udowodnili złodziejowi aż 71 kradzieży rowerów Data publikacji 02.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zatrzymany pod zarzutem posiadania narkotyków 39–latek okazał się seryjnym złodziejem rowerów. W toku prowadzonych czynności policjanci ze Śródmieścia udowodnili mu aż 71 kradzieży! Oprócz tego odpowie on za posiadanie narkotyków. Grozi mu do 5 lat więzienia.

W miniony poniedziałek (30.08.21), w Toruniu przy ul. Olbrachta, policjanci z toruńskiego komisariatu na Śródmieściu zatrzymali mężczyznę, który posiadał przy sobie zawiniątko z białą substancją o wadze ponad 5 gramów. Wstępne testy wykazały, że to amfetamina. To dało podstawę do przeszukania zajmowanego przez 39-latka mieszkania. Tam kryminalni znaleźli i zabezpieczyli trzy rowery, które zarejestrowane były jako skradzione. Tłumaczenie mężczyzny co do ich pochodzenia nie przekonało policjantów. Poddali wnikliwej analizie zdarzenia kryminalne z ostatnich kilku lat. Efektem ich pracy było udowodnienie zatrzymanemu kradzieży aż 71 rowerów!

W sumie podejrzany usłyszał 72 zarzuty, bo odpowie jeszcze za posiadanie narkotyków. Może mu grozić do 5 lat więzienia.

Odnalezione i zabezpieczone przez policjantów rowery wkrótce wrócą do prawowitych właścicieli. Kryminalni zapowiadają, że to jednak nie koniec tej sprawy i przewidują jej dalszy rozwój.