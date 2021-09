Staranował dwa radiowozy, został aresztowany Data publikacji 03.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sąd Rejonowy w Siedlcach zdecydował, że 28-letni kierowca, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej oraz staranował dwa radiowozy najbliższe trzy miesiące spędzi w Zakładzie Karnym.

Policjanci z Komisariatu Policji w Skórcu, chcieli zatrzymać do kontroli kierującego pojazdem marki Renault. Pomimo wyraźnego sygnału kierujący podjął próbę ucieczki. Funkcjonariusze ruszyli za pojazdem w pościg powiadamiając o sytuacji dyżurnego z KMP w Siedlcach. Ten skierował kolejnych mundurowych do pomocy. Po pościgu funkcjonariusze, zatrzymali 28-letniego mieszkańca województwa świętokrzyskiego. Niestety uciekinier, aby uniknąć zatrzymania, staranował dwa radiowozy. Załoga jednego z nich odniosła obrażenia, policjanci zostali przewiezieni do szpitala. W samochodzie 28-latka ujawniono duże ilości kabli elektrycznych, narzędzia budowlane, a także zbiornik na paliwo.

Okazało się, że mężczyzna był już wielokrotnie notowany za kradzieże i włamania. Został on osadzony w policyjnym areszcie. Zatrzymany usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy policji oraz niezatrzymania do kontroli drogowej za co grozi nawet do 12 lat więzienia. Sąd Rejonowy w Siedlcach uwzględnił wniosek Prokuratury o zastosowanie wobec sprawcy tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Siedleccy policjanci ustalają skąd pochodzą przedmioty znalezione w samochodzie.

(KWP Radom / mag)