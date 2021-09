Na A4 kontrolowali przestrzeganie zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe Data publikacji 03.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przypominamy o obowiązujących na autostradach odcinkowych zakazach wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe. Zakaz taki obowiązuje w rejonie autostrady A4 od węzła Katowice-Murckowska do Punktu Poboru Opłat w Brzęczkowicach, a jego przestrzeganie kontrolują policjanci z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

W rejonie autostrady A4 od węzła Katowice-Murckowska do Punktu Poboru Opłat w Brzęczkowicach obowiązuje zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe określony znakiem drogowym "B-26”. Policjanci Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach podjęli starania mające na celu zdiagnozowanie, czy we wskazanym obszarze autostrady A4 ma miejsce niestosowanie się do powyższych przepisów. Kierowani do wspólnych działań mundurowi objęli nadzorem wskazany odcinek drogi celem zdecydowanej reakcji oraz wyciągnięcia prawnych konsekwencji wobec kierujących pojazdami ciężarowymi, niestosujących się do wskazanych przepisów oraz stwarzających w ten sposób zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Nieumiejętne wyprzedzanie pojazdem ciężarowym na odcinku autostrady o dwóch pasach ruchu niejednokrotnie wpływa na zmniejszenie płynności ruchu na drodze. Takie zachowanie kierowcy samochodu ciężarowego jest wykroczeniem. Ponadto na niektórych odcinkach dróg wyprzedzanie przez pojazdy ciężarowe jest zabronione znakiem drogowym "B-26”.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 46.98 MB)