Nie zatrzymał się do kontroli, bo miał zakaz, kierował wbrew decyzji o cofnięciu mu uprawnień oraz najprawdopodobniej był pod wpływem narkotyków Data publikacji 03.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat grozić może mężczyźnie, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, próbował zmusić policjanta do odstąpienia od wykonywanych przez niego czynności, posiadał aktywny zakaz kierowania pojazdami oraz decyzję o cofnięciu mu uprawnień. Najprawdopodobniej kierował również pod wpływem narkotyków. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego komendy miejskiej w Jeleniej Górze wspólnie z policjantami ze Złotoryi zatrzymali 23-letniego jeleniogórzanina podejrzewanego między innymi o niezatrzymanie się do kontroli drogowej, próbę zmuszenia funkcjonariusza do odstąpienia od wykonywanych czynności służbowych, naruszenie zakazu sądowego i kierowanie pomimo decyzji o cofnięciu uprawnień.

Wczoraj tuż przed godziną 15:00 policjanci jeleniogórskiej drogówki w trakcie patrolu w Czernicy zwrócili uwagę na kierującego pojazdem marki Fiat, który w terenie zabudowanym poruszał się ze znaczą prędkością. Mundurowi postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej. Dali mu sygnał do zatrzymania, jednak kierowca nie reagował, przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim mając włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Kierowca uciekając popełnił serię wykroczeń w ruchu drogowym, dodatkowo jechał całą szerokością jezdni, zmuszał innych kierujących do zjeżdżania na pobocze, próbował również zepchnąć policjantów do rowu. Uciekając wjechał na terenu powiatu złotoryjskiego. W związku z tym, do pościgu za mężczyzną włączyli się również policjanci w tamtejszej jednostki. Zdesperowany kierowca wjechał w końcu w polną drogę, a tam uderzył w drzewo. Jeden z funkcjonariuszy podszedł do kierowcy, a ten gwałtownie wycofał auto próbując policjanta docisnąć do drzewa. Na szczęście funkcjonariusz nie odniósł obrażeń. Mężczyzna znów podjął ucieczkę, ale tym razem nie za daleko, gdyż wpadł do rowu, porzucił samochód i zaczął oddalać się pieszo.

Został zatrzymany zaraz po tym, jak wytropił go w krzakach pies policyjny zaangażowany do działań z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Kierującym okazał się 23-letni jeleniogórzanin. Kierowca posiadał dwa zakazy kierowania pojazdami oraz kierował wbrew decyzji o cofnięciu mu uprawnień. Ponadto policjanci podejrzewali, że mężczyzna prowadził samochód będąc pod wpływem środków odurzających, co potwierdziło przeprowadzone badanie testerem. 23-latek sam również przyznał, że wcześniej zażywał metamfetaminę.

Młody pirat drogowy za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Pociągnięty do odpowiedzialności zostanie również z Kodeksu wykroczeń za szereg czynów jakich dopuścił się na drodze.