Odzyskane 4 sejfy, w jednym sprawcy zostawili pieniądze Data publikacji 06.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki zaangażowaniu policyjnej specgrupy (CBŚP i KWP w Olsztynie) i Prokuraturze Krajowej zatrzymano kolejnych podejrzanych o udział w gangu oraz odzyskano 4 skradzione sejfy. W jednym z nich policjanci odnaleźli kopertę z pieniędzmi przeoczoną przez sprawców. Łącznie w sprawie występuje już 11 podejrzanych, którym śledczy zarzucają popełnienie 87 przestępstw.

Policjanci z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie pracowali wspólnie w ramach specjalnej grupy powołanej przez Komendanta Głównego Policji. Śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami z włamaniem, prowadzone jest pod nadzorem Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku.

Według funkcjonariuszy, członkowie grupy od kilkunastu lat w okresie wiosennym i jesiennym włamywali się do hurtowni i gospodarstw rolnych, skąd kradli środki ochrony roślin, sprzedawane później współpracującym z nimi rolnikom. Podczas zatrzymania jednego z podejrzanych policjanci zabezpieczyli chemię rolną pochodzącą z kradzieży, której wartość wynosiła ok. 800 tys. zł. Z ustaleń śledztwa wynika, że w innych okresach roku członkowie gangu włamywali się do bankomatów i sklepów, skąd kradli pieniądze i sejfy. W kręgu ich zainteresowania pozostawały również domy osób majętnych, skąd były kradzione pieniądze, kosztowności, broń, a nawet trofea myśliwskie, które sprzedali za 180 tys. dolarów. Z zebranego materiału wynika, że niektórzy z podejrzanych mogli uczestniczyć również w obrocie znacznymi ilościami narkotyków.

W maju 2020 roku większość z podejrzanych została zatrzymana. O sprawie pisaliśmy w art. „Wyspecjalizowali się w kradzieżach środków ochrony roślin - policyjna specgrupa rozbiła gang”. Obecnie w śledztwie występuje 11 podejrzanych. Śledczy ustalili, że podejrzani mogą mieć na swoim koncie co najmniej 87 przestępstw, a wartość strat poniesiona przez pokrzywdzonych wynosi około 11 mln zł. Podczas działań policjanci zabezpieczyli 3 jednostki broni wraz z amunicją, amfetaminę i marihuanę. W wyniku podjętych czynności przejęto także blisko milion złotych w gotówce. Tylko u jednego podejrzanego policjanci zabezpieczyli 600 tys. zł, które ukryto w domu jednorodzinnym.

W ostatnim czasie policjanci ustalili miejsca zatopienia 4 sejfów pochodzących z włamań do domów czy sklepów. Przy wsparciu funkcjonariuszy z Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku wydobyto metalowe skrzynie z jezior, zatopione na terenie województwa pomorskiego. Okazało się, że sprawcy przeoczyli kopertę z dużą ilością gotówki i wyrzucili ją razem z sejfem. Pieniądze oraz sejfy odzyskane przez policjantów stanowią obecnie materiał dowodowy.

Podejrzanym grozić może kara do 15 lat pozbawienia wolności.

