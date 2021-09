Koronowscy policjanci zatrzymali sprawców pobicia Data publikacji 06.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Koronowa zatrzymali na gorącym uczynku jednego ze sprawców pobicia 66-letniego koronowianina. Ustalenie i zatrzymanie drugiego sprawcy zajęło kryminalnym jeden dzień. 24-latek i jego o 3 lata młodszy kompan odpowiedzą za pobicie, usiłowanie włamania oraz kradzież mienia należącego do seniora. Jednak katalog czynów, za które 24-latek odpowie wydłużył się, gdyż policjanci udowodnili mu również kilka kradzieży sklepowych. Najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie

Do pobicia 66-letniego mieszkańca Koronowa doszło w minioną środę (01.09.2021) na strychu budynku, w którym mieszka. Około godz. 12:50 dyżurny koronowskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie dotyczące nieznanych sprawców, którzy usiłowali włamać się na strych kamienicy w Koronowie, a następnie pobili 66-mieszkańca budynku, który zainteresował się ich obecnością w tym miejscu.

Policjanci po przyjeździe pod wskazany adres zastali pokrzywdzonego z obrażeniami głowy siedzącego na zewnątrz budynku. Natychmiast powiadomili o tym dyżurnego, który wezwał na miejsce karetkę pogotowia. Do jej przyjazdu pokrzywdzony pokrótce zrelacjonował policjantom co się stało. Okazało się, że mężczyzna będąc w swoim mieszkaniu usłyszał hałasy dobiegające ze strychu należącego do niego i jego rodziny. Zainteresował się tym i poszedł piętro wyżej. Zastał tam dwóch zamaskowanych mężczyzn, którzy na jego widok stali się agresywni i zaczęli go bić nogą od stołu po głowie i całym ciele oraz kopać. Przestali dopiero, gdy mężczyzna leżał na podłodze. Natomiast napastnicy zbiegli do jego mieszkania i zamknęli je od środka, po czym plądrowali pomieszczenia. Z relacji pokrzywdzonego wynikało również, że dobijał się do mieszkania i chciał wejść, ale sprawcy mu przekazali, że go wpuszczą jak da im kilka tysięcy złotych. Wówczas mężczyzna wyszedł przed budynek i powiadomił syna, a ten policję. Policjanci natychmiast poszli do wskazanego mieszkania, gdzie zastali jednego ze sprawców, 24-letniego koronowianina, jego kompan uciekł chwilę wcześniej przez okno. W rezultacie sprawcy ukradli kilkaset złotych, tablet i dwa telefony komórkowe. Część skradzionego mienia miał przy sobie 24-latek w chwili zatrzymania. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań. Po zebraniu dowodów w tej sprawie policjanci zajęli się ustalaniem personaliów drugiego sprawcy. Już następnego dnia (02.09.2021) został zatrzymany. Okazał się nim 21-latek z Koronowa. Również on trafił do policyjnej celi.

Zgromadzony materiał dowodowy w tej sprawie pozwolił przedstawić zatrzymanym zarzuty dotyczące pobicia 66-latka, usiłowania włamania na strych oraz kradzieży mienia należącego do seniora. Dodatkowo starszy ze sprawców za swoje czyny będzie odpowiadał w warunkach recydywy, gdyż w ostatnich pięciu latach odbywał już karę pozbawienia wolności za przestępstwa o podobnym charakterze. Jednak policjanci wiedzieli już, że 24-latek ma też inne przestępstwa na koncie, za które nie poniósł jeszcze odpowiedzialności. Dotyczy to kradzieży w sklepach drogeryjnych i spożywczych na terenie Koronowa na łączną wartość strat opiewającą na kwotę ponad 3 tysięcy złotych. W sprawach tych również policjanci mieli już zgromadzone dowody i przyjęte zawiadomienia od pokrzywdzonych. Mężczyzna usłyszał dodatkowo 4 zarzuty dotyczące tych kradzieży w warunkach powrotu do przestępstwa.

W piątek (03.09.2021) obaj trafili do prokuratora, który po zapoznaniu się z aktami sprawy poparł wniosek policjantów o zastosowanie środka zapobiegawczego i skierował go do sądu. Następnego dnia sędzia, po analizie zgromadzonego materiału, przychylił się do wniosku i aresztował obu mężczyzn na 3 miesiące.