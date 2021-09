Poszukiwany listem gończym wpadł w ręce policjantów Data publikacji 06.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Referatu Poszukiwań i Identyfikacji Osób z Częstochowy zatrzymali członka zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej przestępstw karnych i karnoskarbowych. Mężczyzna ukrywał się od września 2020 roku po tym, jak funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów działająca na terenie powiatu częstochowskiego. Dzięki skrupulatnym działaniom częstochowskich policjantów przestępca trafił już do aresztu.

W czwartkowe popołudnie „poszukiwacze” z Częstochowy namierzyli ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości przestępcę. 59-letni częstochowianin od lipca br. był poszukiwany listem gończym za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która na terenie powiatu częstochowskiego nielegalnie wytwarzała wyroby tytoniowe bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Mężczyzna ukrywał się od września 2020 roku po tym, jak policjanci z Centralnego Biura Śledczego zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów działająca na terenie powiatu częstochowskiego.

Policyjni „łowcy głów” skrupulatnie analizowali każdy szczegół, mogący naprowadzić ich na trop 59-latka. Dzięki ich zaangażowaniu i wnikliwym działaniom operacyjnym udało się schwytać mężczyznę na terenie jego posesji. Gdy nieumundurowani funkcjonariusze zapukali do drzwi jego domu, mieszkający z nim członek rodziny zapierał się, że 59-latka nie ma i nie wie, gdzie jest. Podczas gdy zajmował rozmową policjantów, poszukiwany postanowił niespostrzeżenie wyjść z drugiej strony budynku. Na nic jednak zdał się jego przebiegły plan, ponieważ na swojej drodze spotkał drugi nieumundurowany patrol policjantów. Stróże prawa zatrzymali, a następnie doprowadzili go do aresztu, gdzie spędzi teraz najbliższy miesiąc. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi mu do 5 lat więzienia.