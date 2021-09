Z policyjną profilaktyką 389 metrów nad poziomem morza Data publikacji 06.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci mikołowskiego garnizonu starają się, by z wiedzą o bezpieczeństwie docierać do jak najszerszej grupy odbiorców. Tym razem mundurowi z Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych wznieśli się nie tylko na wyżyny kreatywności. Z kampanią śląskiej prewencji dotarli aż pod chmury, gdzie na Hałdzie Skalny jubileusz swojej działalności świętowała Gazeta Łaziska.

Hałda "Skalny" w Łaziskach Górnych jest jedną z największych w Europie. To miejsce wyjątkowe pod wieloma względami, a przede wszystkim doskonały punkt widokowy. W minioną niedzielę (5 września) zorganizowano tam obchody 20-lecia Gazety Łaziskiej. Do udziału w tym społecznym przedsięwzięciu organizator zaprosił także policjantów. Dzielnicowi łaziskiego komisariatu zaprezentowali kampanię śląskiej prewencji -"Mamo! Tato! TUTAJ jestem". Mundurowi zwracali uwagę zarówno dzieciom i ich opiekunom na kilka istotnych kwestii, które wpływają na bezpieczeństwo naszych pociech.

Zagubienia dzieci mogą dotknąć każdego z nas. Pomimo że nie zdarza się to często, zadbaj, aby nie przydarzyło się to właśnie Tobie. Każde zaginięcie dziecka powinno być zgłoszone na Policję. Zadzwoń, a następnie udaj się do najbliższej jednostki Policji. Zabierz ze sobą aktualne zdjęcie dziecka, przypomnij sobie, w co dokładnie było ubrane i jakie ma charakterystyczne znaki szczególne. Przekaż dane wszystkich osób, z którymi mogło mieć kontakt oraz miejsc, gdzie mogło się udać. Nie ukrywaj przed policjantami żadnej informacji.

Oprócz cennych porad policjanci przygotowali dla dzieci kilka atrakcji. Można było obejrzeć policyjny radiowóz oraz poznać ulubieńca najmłodszych mieszkańców powiatu - maskotkę mikołowskiej Policji, sierżanta Hektora.

