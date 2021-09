Zabezpieczali mecz GKS-u Katowice z Banikiem Ostrawą Data publikacji 06.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wspólnie z mundurowymi z katowickiego oddziału prewencji zabezpieczali w sobotę mecz piłki nożnej. Podczas kolejnego spotkania rozgrywanego na stadionie przy ul. Bukowej, GKS Katowice towarzysko podejmował Banik Ostrawę. Jeszcze przed meczem policjanci zabezpieczyli ponad 100 sztuk materiałów pirotechnicznych. Pomimo tego pseudokibice wnieśli na stadion kolejne race i je odpalili.

W sobotnie popołudnie katowiccy policjanci wspólnie z mundurowymi z oddziału prewencji zabezpieczali mecz towarzyski pomiędzy drużynami GKS-u Katowice i Banika Ostrawa. W zabezpieczeniu imprezy sportowej udział wzięło ponad 170 policjantów z prewencji oraz pionu kryminalnego z katowickiej komendy, mundurowi z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach oraz przewodnik psa służbowego z psem wyszkolonym na wyszukiwanie materiałów pirotechnicznych. Policjanci zabezpieczali m.in. rejon stadionu, trasy przejazdu kibiców, dworce i szlaki komunikacyjne. Policyjny pirotechnik z psem wspólnie z katowickimi policjantami sprawdził obiekt, na którym rozgrywany był mecz. W czasie kontroli przed sektorem zajmowanym przez katowickich kibiców, w rejonie punktów gastronomicznych, mundurowi znaleźli wykopany dół przykryty blachą i trawą, w którym ukryte były materiały pirotechniczne. Mundurowi zabezpieczyli ponad 100 sztuk różnego rodzaju materiałów pirotechnicznych.



Kolejny raz do złamania przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych doszło już w trakcie meczu. Pseudokibice obu drużyn w swoich sektorach odpalili około 60 rac świetlnych i dymnych. Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości stadionowej już pracują nad identyfikacją osób, które wniosły, a także użyły materiałów pirotechnicznych w trakcie meczu. Ponadto w związku z zabezpieczeniem meczu policjanci nałożyli 27 mandatów i sporządzili 2 wnioski o ukaranie do sądu.



Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, za bezpieczeństwo podczas trwania imprezy masowej odpowiada organizator. To służby porządkowe organizatora zobowiązane są usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem obiektu lub regulaminem imprezy masowej. W przypadku, gdy działania służby porządkowej są nieskuteczne, organizator lub kierownik do spraw bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem. Tylko wtedy Policja może podjąć działania na terenie imprezy masowej.



Ponadto, na teren imprezy masowej zabrania się wnoszenia i posiadania przez osoby w niej uczestniczące m.in. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Za posiadanie materiałów pirotechnicznych, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz stadionowy zakaz.



Czynności w sprawie identyfikacji osób, które wniosły materiały pirotechniczne na teren stadionu, a także osób, które odpaliły race trwają.