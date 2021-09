Głogowski policjant uratował dławiące się dziecko Data publikacji 06.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant Wydziału Prewencji z Głogowa będący w trakcie interwencji w jednym z marketów usłyszał krzyki kobiety, której dziecko zadławiło się lizakiem. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie, twarz dziecka była sina, nie mogło oddychać. Doświadczony funkcjonariusz natychmiast pobiegł na pomoc i podjął czynności ratunkowe. Po chwili, lizak wydostał się z dróg oddechowych i chłopiec zaczerpnął powietrza. Dalszą pomoc udzielili ratownicy medyczni.

W sobotnie popołudnie głogowscy policjanci zostali wezwani na interwencję do jednego z lokalnych marketów. Zgłoszenie dotyczyło kradzieży sklepowej. Funkcjonariusze dojechali na miejsce i spotkali się z pracownikiem ochrony, aby ustalić okoliczności tego wykroczenia.

Kiedy prowadzili określone czynności nagle usłyszeli krzyki i wołanie o pomoc dobiegające z hali sklepowej. Nie zastanawiając się zbyt długo jeden z policjantów wybiegł z pomieszczenia, aby sprawdzić co się stało. Bardzo szybko dowiedział się, że będący tam wraz z matką 4-letni chłopiec w pewnym momencie zadławił się lizakiem. Kobieta zaczęła głośno krzyczeć i wzywać pomocy. Na tę sytuację zareagowali również klienci, którzy byli w tym czasie na terenie sklepu.

Kiedy policjant dobiegł do dziecka, natychmiast przejął je z rąk mężczyzny, który wcześniej próbował udzielić pomocy. Dziecko miało widocznie zasinioną twarz, krwawiło z jamy ustnej oraz nie mogło oddychać. Patyczek od lizaka utknął mu w gardle. Policjant natychmiast przystąpił do udzielenia pierwszej pomocy. Ułożył dziecko na przedramieniu, stabilizując jednocześnie głowę twarzą zwróconą ku dołowi, a następnie wykonał uderzenia w okolice międzyłopatkowe. Wielokrotne powtórzenie tej czynności spowodowało usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych, dzięki czemu 4-latek mógł zaczerpnąć powietrze. Chwilę później na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, którzy przejęli opiekę nad chłopcem i przetransportowali go do szpitala.

Z pewnością jadąc na interwencję dotyczącą kradzieży sklepowej policjant nie spodziewał się, że uratuje ludzkie życie. Można śmiało powiedzieć, że znalazł się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Głogowie

Film GŁOGÓW URATOWANY CHŁOPIEC.mp4 Opis filmu: film z monitoringu przedstawia ratowanie chłopca przez policjanta Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik GŁOGÓW URATOWANY CHŁOPIEC.mp4 (format mp4 - rozmiar 41.12 MB)