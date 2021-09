Wspólne działania służb na Odrze Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnobrzescy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz z Komendantem Posterunku Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu przeprowadzili działania prewencyjne na rzece. Celem działań była poprawa bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą jak również kontrola jednostek pływających i zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa przyrodniczego.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym zainicjowali działania prewencyjne na rzece Odra. Do działań w zakresie posiadanych kompetencji włączyli się również funkcjonariusze Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komendant Posterunku Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu. Celem realizowanych działań była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą, ale również kontrola jednostek pływających, a także zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa przyrodniczego.

Przedstawiciele wymienionych służb dokonali kontroli rzeki oraz linii brzegowej Odry. Policjanci przypominali także o zasadach bezpiecznego wypoczywania nad wodą. Podczas działań wylegitymowano 23 osoby, skontrolowano 7 jednostek pływających. 4 osoby zostały pouczone w związku z popełnionymi wykroczeniami wynikającymi z przepisów ustawy o żegludze śródlądowej.

Działania prowadzono były w ramach ogólnopolskiej Kampanii "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą" oraz akcji prewencyjnej "Bezpieczny wypoczynek nad wodą".