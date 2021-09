Pomówił policjanta o przyjęcie łapówki, usłyszał zarzut Data publikacji 07.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 43-letni mieszkaniec Łodygowic chciał zemścić się na policjancie, który wcześniej ukarał go za popełnione wykroczenia. Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy 112 i posługując się fałszywym nazwiskiem, poinformował, że wskazany przez niego personalnie policjant z Komisariatu Policji w Łodygowicach zażądał od niego łapówki podczas kontroli drogowej. Śledztwo Biura Spraw Wewnętrznych pozwoliło oczyścić policjanta, a mężczyzna usłyszał już zarzut fałszywego oskarżenia. Grozi mu do 2 lat więzienia.

Na początku lutego 2021 r. na numer alarmowy 112 obsługiwany przez Wojewódzkie Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Katowicach zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że na terenie powiatu bielskiego został zatrzymany do kontroli drogowej. Zgłaszający zgłosił, że wskazany przez niego personalnie funkcjonariusz Komisariatu Policji w Łodygowicach podczas kontroli drogowej zażądał od niego wręczenia korzyści majątkowej w kwocie 100 zł w zamian za odstąpienie od ukarania go mandatem.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu podjęli czynności celem weryfikacji zgłoszenia. Szybko ustalono, że mężczyzna posłużył się fałszywymi danymi osobowymi, a podany przez niego numer kontaktowy okazał się własnością zupełnie przypadkowej osoby. Zgodnie z obowiązującymi procedurami informacja o zdarzeniu wraz z ustaleniami została przekazana do Wydziału w Katowicach Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Funkcjonariusze BSW szczegółowo przeanalizowali sprawę i ustalili m.in., że wskazywany przez skarżącego policjant w czasie kontroli drogowej przebywał na urlopie wypoczynkowym. Ponadto zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku w ogóle nie obejmuje pełnienia przez niego służby na drogach i przeprowadzania kontroli drogowych. Jeszcze w lutym policjanci BSW ustalili prawdziwą tożsamość zgłaszającego. Okazał się nim 43-letni mieszkaniec Łodygowic. Gdy w drzwiach jego domu stanęli policjanci, mężczyzna od razu przyznał się do fałszywego zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie. Skruszony wyjaśnił, że pomówił policjanta o przyjęcie korzyści majątkowej, ponieważ chciał się na nim zemścić za to, że został wcześniej ukarany za popełnione wykroczenia. Policjanci zabezpieczyli telefon, którym 43-latek użył do dokonania zgłoszenia.

Materiały z wykonanych czynności trafiły do Prokuratury Rejonowej w Żywcu, która wszczęła w tej sprawie śledztwo. Mieszkaniec Łodygowic usłyszał zarzut fałszywego oskarżenia policjanta o przyjęcie łapówki. Grozi mu do 2 lat więzienia.

KWP Katowice / akr