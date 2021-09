Ukradł dobytek życia 91-letniej seniorki Data publikacji 07.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu V policji w Zabrzu zatrzymali mężczyznę, który okradł 91-letnią mieszkankę Zabrza. Mężczyzna, wykorzystując wiek i stan zdrowia seniorki, ukradł z jej mieszkania sprzęt RTV i AGD oraz dokumenty. Mundurowi odzyskali skradzione przedmioty i dokumenty. Teraz podejrzanemu grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

W niedzielę (05.09.2021 roku) mieszkaniec Cieszyna odwiedził swoją 91-letnią matkę, która mieszka sama na terenie Zabrza w dzielnicy Helenka. W trakcie odwiedzin zauważył, że w mieszkaniu brakuje kilku sprzętów: telewizora, pralki, radia, kuchenki mikrofalowej, dekodera telewizyjnego i maszyny do szycia oraz dokumentów pokrzywdzonej. Z uwagi na wiek i stan zdrowia seniorka nie była w stanie stwierdzić, co się stało tymi rzeczami. O zaistniałej sytuacji syn powiadomił policjantów z piątego komisariatu.

Mundurowi niezwłocznie po uzyskaniu informacji rozpoczęli działania zmierzające do ustalenia, co stało się z dobytkiem kobiety. Szybko ustalono, że przedmioty zostały skradzione przez 40-letniego mieszkańca Zabrza. Mężczyzna został zatrzymany już następnego dnia po ujawnieniu przestępstwa. W mieszkaniu podejrzanego policjanci zabezpieczyli cały utracony sprzęt gospodarstwa domowego. Dokumenty, które skradł mężczyzna - dowód osobisty, kartę narodowego funduszu zdrowia i legitymację rencisty - sprawca ukrywał w piecu kaflowym. Jak ustalili śledczy, mężczyzna miał w przeszłości pomagać kobiecie w codziennym życiu. Niestety wykorzystując przy tym jej zły stan zdrowia, okradł ją i pozbawił dorobku życia. Teraz grozi mu do 5 lat pozbawiania wolności.

KWP Katowice / mag