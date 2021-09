Kolejny sukces lubuskiego policjanta na rowerze – II miejsce w Amatorskich Mistrzostwach Polski Policji w Kolarstwie Szosowym Data publikacji 07.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierżant sztabowy Tomasz Kołogryw sukcesów na rowerze ma sporo. Swój talent, ale również i doskonałe przygotowanie, udowodnił pod koniec sierpnia w Amatorskich Mistrzostwach Polski Policji w Kolarstwie Szosowym w Miękini. Silnie obsadzony wyścig zakończył na podium, przekraczając metę jako drugi. To kolejny sukces, który Tomasz dopisze do swojej bogatej listy kolarskich dokonań.

Dla sierżanta sztabowego Tomasza Kołogrywa, który na co dzień pełni służbę w Komisariacie Policji w Szprotawie, kolarstwo to nie tylko pasja, której poświęca wiele czasu, ale i sposób na aktywne życie. Od wielu lat osiąga sukcesy często stając na najwyższym miejscu podium. W niedzielę (29 sierpnia br.) wystartował w Amatorskich Mistrzostwach Polski Policji w Kolarstwie Szosowym w miejscowości Miękinia. Do pokonania było 50 kilometrów. Policjant w tym wyścigu zajął 2 miejsce.

Tydzień później w sobotę (4 września br.) Tomasz Kołogryw wziął udział w Górskich Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych oraz Amatorów w Kolarstwie Szosowym w Leszczynie. Tym razem kolarze do przejechania mieli 93 kilometry – była to bardzo trudna do pokonania trasa. Jak powiedział Tomek „taka jaką lubię”. Na mecie zameldował się jako trzeci. Funkcjonariusz podkreśla, że dobry start w tym sezonie zawdzięcza regularnym treningom, do których poza sezonem kolarskim używa trenażera, wykonuje ćwiczenia na siłowni oraz w terenie. Nie zapomina też przy tym o właściwym odżywianiu, które w połączeniu z aktywnością fizyczną dają zamierzone efekty.

Więcej na temat kolarskich sukcesów sierżanta sztabowego Tomasza Kołogrywa można przeczytać w poniższych artykułach:

KWP Gorzów Wlkp. / mag