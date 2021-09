Wypadli z pojazdu pod wpływem uderzenia Data publikacji 07.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło na annopolskim rynku. Kierujący audi 19-latek stracił na łuku drogi panowanie nad pojazdem, wskutek czego uderzył w krawężnik oraz latarnię. Siła uderzenia sprawiła, że wraz z 18-letnią pasażerką wylecieli z pojazdu na zewnątrz. Oboje zostali przetransportowani do szpitala. Od kierującego pobrano krew do dalszych badań. Policjanci z Annopola wyjaśniają szczegółowe okoliczności i ku przestrodze publikują nagranie z tego zdarzenia.

Film Wypadek na annopolskim rynku

W wnocy z soboty na niedzielę do kraśnickiej komendy wpłynęła informacja z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o zdarzeniu drogowym ma rynku w Annopolu w ciągu drogi krajowej numer 74. Dyżurny skierował na miejsce policjantów z tamtejszego komisariatu, którzy po przybyciu zastali straż pożarną prowadzącą akcję ratunkową. Nieprzytomny kierowca został przetransportowany karetką do szpitala, tam też z obrażeniami ciała trafiła pasażerka. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 19-letni mieszkaniec powiatu opatowskiego podróżował osobowym audi od strony mostu w Annopolu w stronę Kraśnika wraz z 18-letnią mieszkanką gminy Annopol. W pewnym momencie na łuku drogi 19-latek stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzył w krawężnik i latarnię wskutek czego oboje wypadli z pojazdu na zewnątrz. Ze względu na stan kierowcy nie było możliwości przebadania go na zawartość alkoholu lub środków odurzających, w związku z czym pobrano od niego krew do dalszych badań.

Kamery monitoringu zarejestrowały całą niebezpieczną sytuację. Policyjni śledczy prowadzili oględziny miejsca zdarzenia wraz z technikiem kryminalistyki, ruch na drodze krajowej numer 74 odbywał się wahadłowo. Funkcjonariusze z annopolskiego komisariatu w prowadzonym postępowaniu wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.

młodszy aspirant Paweł Cieliczko