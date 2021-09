Oleśniccy policjanci odzyskali pojazd o wartości niemal 190 tysięcy złotych, skradziony z terenu Niemiec Data publikacji 07.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Oleśniccy policjanci odzyskali skradziony z terenu Niemiec pojazd marki Volkswagen Transporter. Bazując na ustaleniach operacyjnych kryminalni wytypowali i zatrzymali młodego mężczyznę związanego z kradzieżą pojazdu. Śledczy przedstawili mu zarzut paserstwa, zagrożony karą do 5 lat pozbawienia wolności. Samochód został zabezpieczony, a następnie trafi do rąk właściciela.

Policjanci Wydziału Prewencji z Oleśnicy w trakcie służby na terenie gminy zauważyli stojący w nietypowym miejscu pojazd marki Volkswagen Transporter, który wyglądał na porzucony. Drzwi były otwarte, a na zamkach widoczne były ślady uszkodzeń, co mogło wskazywać, że ktoś próbował go otworzyć, nie używając oryginalnego kluczyka.

Funkcjonariusze sprawdzili samochód w systemie informatycznym posługując się numerami znajdującymi się na pojeździe i okazało się, że został zarejestrowany jako utracony na terenie Niemiec. Jego wartość to prawie 190 tysięcy złotych.

Policjanci Wydziału Kryminalnego po otrzymaniu informacji o znalezieniu skradzionego wcześniej pojazdu rozpoczęli swoje czynności. Bazując na własnym rozpoznaniu oraz ustaleniach operacyjnych wytypowali i zatrzymali 23-letniego mieszkańca powiatu oleśnickiego, który mógł mieć związek ze sprawą kradzieży.

Kolejne czynności wykonane w tej sprawie potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia kryminalnych i dały podstawy do przedstawienia zatrzymanemu młodemu mężczyźnie zarzutu paserstwa. Za to przestępstwo grozi kara pobawienia wolności do 5 lat. Skradziony pojazd został przez policjantów zabezpieczony, aby następnie trafił do rąk właściciela.

KWP Wrocław / mag