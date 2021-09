Pseudokibice zatrzymani za potrącenie samochodem policjantów Data publikacji 08.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z katowickiego Oddziału Prewencji Policji zatrzymali pięciu pseudokibiców chorzowskiej drużyny piłkarskiej, którzy dopuścili się czynnej napaści na mundurowych. Pseudokibice potrącili samochodem dwóch policjantów, którzy podjęli wobec nich interwencję. Zatrzymani zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Czynności w sprawie trwają.

Do zatrzymania pięciu mężczyzn w wieku od 17 do 22 lat doszło w centrum m Katowic, w trakcie interwencji, którą podjęli policjanci z katowickiego oddziału prewencji. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Katowicach otrzymał informację, że na kładce nad DTŚ łącząca ul. Uniwersytecką z ul . Olimpijska grupa około 150 pseudokibiców odpaliła materiały pirotechniczne. Natychmiast w to miejsce zostali skierowani policjanci z OPP Katowice i z katowickiej komendy. Mundurowi podjęli czynności związane m.in. z ustaleniem tożsamości osób, które znajdowały się na kładce. Część pseudokibiców, chcąc uniknąć identyfikacji, usiłowała odjechać z miejsca interwencji swoimi pojazdami. Pomimo wezwania do zachowania zgodnego z prawem, kierujący skodą potrącił dwóch umundurowanych policjantów. W celu zatrzymania pojazdu funkcjonariusz oddał strzał ostrzegawczy z broni gładkolufowej. Wtedy też 5 pseudokibiców zaniechało dalszej próby ucieczki i zostało zatrzymanych. Poszkodowanym policjantom natychmiast udzielono pomocy medycznej. Jeden z nich został hospitalizowany. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ponadto w trakcie interwencji policjanci wobec 12 agresywnych pseudokibiców użyli środków przymusu bezpośredniego.

Zatrzymani pseudokibice zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Czynności w sprawie czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji trwają. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

