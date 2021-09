Policjanci odzyskali skradzione maszyny Data publikacji 08.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Krapkowic przy współpracy z funkcjonariuszami z Opola oraz Kielc ustalili i zatrzymali 3 osoby podejrzane o kradzieże z włamaniem. Ich łupem padły koparko-ładowarki o łącznej wartości 170 000 złotych. Jeden mieszkaniec województwa świętokrzyskiego oraz dwóch mieszkańców małopolski usłyszeli już zarzuty. Dodatkowo, podczas zatrzymania 33-latka oraz 47-latka policjanci znaleźli narkotyki. Teraz wszyscy odpowiedzą przed sądem. Grozi im kara do 10 lat więzienia.

We wrześniu ubiegłego roku oraz w styczniu tego roku doszło do kradzieży z włamaniem do dwóch koparko-ładowarek. Łupem złodziei padły maszyny o wartości 170 000 złotych.

Krapkowiccy kryminalni zajęli się tymi sprawami i zebrali szereg dowodów. Zgromadzone materiały pozwoliły na wytypowanie osób związanych z tymi przestępstwami. Policjanci z Krapkowic przy współpracy z policjantami z Opola i Kielc zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 33, 44 oraz 47 lat. Skradzione maszyny zostały już odzyskane.

Dodatkowo, policjanci podczas zatrzymania dwóch mieszkańców małopolski znaleźli przy nich narkotyki.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie zatrzymanym zarzutów kradzieży z włamaniem. Dodatkowo 33-latek i 47-latek usłyszeli zarzut posiadania środków odurzających. Grozi im teraz kara do 10 lat więzienia za kradzież z włamaniem oraz do roku za posiadanie narkotyków.

KWP Opole / akr