XXIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego został otwarty Data publikacji 08.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W kieleckim ośrodku wystawienniczym rozpoczęło się jedno z najważniejszych wydarzeń przemysłu obronnego. Targi MSPO każdego roku przyciągają do naszego miasta rzesze zwiedzających i wystawców, nie tylko z kraju. W oficjalnym otwarciu XXIX Międzynarodowego Salon Przemysłu Obronnego uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta.

W hali Targi Kielce otwarto wystawę przemysłu obronnego. Prezes targów dr Andrzej Machoń na początku uroczystości miał okazję przywitać Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, posłów i senatorów, przedstawicieli służb mundurowych i lokalnych władz. Zaznaczył, że wystawę odwiedzi także Prezydent RP Andrzej Duda.

W wydarzeniu, zorganizowanym w warunkach reżimu sanitarnego, udział wzięli Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta. Po uroczystym otwarciu wystawy rozpoczęto zwiedzanie stoisk z przygotowanym sprzętem.

Warto podkreślić, że MSPO to nie tylko wystawa ale również szereg działań świętokrzyskich funkcjonariuszy by zapewnić bezpieczeństwo trwania targów oraz płynności ruchu na pobliskich ulicach. Mundurowi zabezpieczają skrzyżowania dróg, a także inne miejsca, tak aby nie doszło do żadnych zdarzeń drogowych.

KWP Kielce / mag