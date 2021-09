"Juma" rozpoczęła służbę w kutnowskiej komendzie

W Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie swoją służbę rozpoczął wyjątkowy policjant. ,,Juma” to sześcioletni owczarek niemiecki. Razem ze swoim przewodnikiem w sierpniu ukończyli kurs specjalistyczny w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. "Juma" to specjalistka od wyszukiwania zapachów narkotyków. Jest to trzeci czworonożny funkcjonariusz służący w kutnowskiej komendzie.