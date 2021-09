Siedleccy policjanci uratowali tonącego 22-latka Data publikacji 08.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj O dużym szczęściu może mówić 22-letni siedlczanin, który został uratowany przez policjantów. Nietrzeźwy mężczyzna topił się w Muchawce i został wyciągnięty wychłodzony z wody. Przewieziono go do Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

Jeden z mieszkańców posesji usytuowanych nad Muchawką zgłosił oficerowi dyżurnemu siedleckiej komendy, że nad rzeką przebywa nietrzeźwy mężczyzna, a jego zachowanie wskazuje na to, że może wpaść do wody. Zgłoszenie wpłynęło do KMP Siedlce tuż przed godz. 21. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Zgłaszający czekał na policjantów.

Okazało się, że młody mężczyzna wskoczył do wody i zaczął się topić. Funkcjonariusze przy pomocy osoby zgłaszającej utworzyli tzw. łańcuch życia i wyciągnęli 22-latka na brzeg. Był już bardzo wyczerpany i wychłodzony. Wezwana na miejsce załoga pogotowia ratunkowego przewiozła poszkodowanego do szpitala. Policjantom udało się ustalić, że niedoszły topielec wskoczył do wody, ponieważ myślał, iż tonie jego kompan, z którym wcześniej spożywał alkohol. Potwierdzono, że kolega poszkodowanego przebywa w miejscu zamieszkania.

Gorące podziękowania należą się mieszkańcowi pobliskiej posesji, który powiadomił Policję oraz pomógł w uratowaniu młodego siedlczanina.

KWP Radom / akr