Podejrzani o próbę zabójstwa bezdomnego „w rękach” policjantów Data publikacji 08.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego IV Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 37 i 38 lat, którzy w zamiarze pozbawienia życia dotkliwie pobili bezdomnego mężczyznę. Jak się okazało, podejrzani mieli na koncie jeszcze jeden chuligański wybryk, który skutkował poważnym uszkodzeniem ciała innego bezdomnego.

20 sierpnia 2021 roku, na jednym z rynków w centrum miasta, doszło do dotkliwego pobicia bezdomnego mężczyzny. Stan pokrzywdzonego był na tyle ciężki, że ten z obrażeniami realnie zagrażającymi życiu trafił do szpitala. Informacja na temat pacjenta, który przeszedł dwie poważne operacje ratujące życie, przekazana została funkcjonariuszom z IV Komisariatu Policji w Łodzi przez pracowników szpitala, do którego trafił napadnięty. Funkcjonariusze wydziału kryminalnego poleskiego komisariatu potraktowali sprawę priorytetowo wiedząc, że upływ czasu może działać na korzyść osób stojących za brutalnym pobiciem.

Wnikliwa analiza materiałów sprawy, sprawdzenie monitoringów oraz przesłuchania świadków pozwoliły ustalić sekwencję zdarzeń. Okazało się, że do pobicia doszło na jednym z rynków w centrum miasta, gdzie pomiędzy dwiema halami targowymi przebywało dwóch bezdomnych. Nie wadzący nikomu mężczyźni zostali zaczepieni przez dwóch innych mężczyzn. Napastnicy bez żadnego powodu wielokrotnie uderzali ich po całym ciele. W pewnym momencie jeden ze sprawców zaczął skakać po bezdomnym, powodując u niego obrażenia wymagające hospitalizacji.

Policjanci bardzo szybko wytypowali podejrzanych o ten czyn. Pierwszy z nich, 37-latek już cztery dni po zdarzeniu został zatrzymany przez funkcjonariuszy w miejscu swojego zamieszkania. Jego 38-letni kompan, który wiedząc o zatrzymaniu wspólnika ukrywał się przed policjantami, wpadł 30 sierpnia 2021 roku. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie obu mężczyznom zarzutów usiłowania zabójstwa jednego z bezdomnych mężczyzn oraz uszkodzenia ciała drugiego. Decyzją sądu na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie podejrzani zostali aresztowani na 3 miesiące. Sprawcom grozić może kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

KWP Łódź / mag