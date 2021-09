Policjanci zlikwidowali stoiska z podrobioną odzieżą i zatrzymali podejrzanych Data publikacji 08.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali dwie osoby, które na terenie Zielonogórskiego Rynku Rolno – Towarowego oraz na jarmarku winobraniowym sprzedawały ubrania i bieliznę z podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek. Szacunkowa wartość spowodowanych przez nich strat to nawet ponad 60 tysięcy złotych.

Każdego roku policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymują osoby, które oszukują producentów odzieży sprzedając towar z podrobionymi znakami różnych światowych marek. Najczęściej są to marki ekskluzywne i luksusowe, za których produkty trzeba zapłacić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Podobnie było kilka dni temu, gdy policjanci podczas działań zlikwidowali stoiska oferujące przedmioty bezprawnie oznaczone znakami znanych, światowych marek.

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą przeprowadzili działania na terenie zielonogórskiej giełdy towarowej, pod kątem handlu podrobioną odzieżą i kosmetykami. W wyniku kontroli zlikwidowali stoisko i zatrzymali 36-letniego obywatela Bułgarii. Na prowadzonym przez niego stoisku policjanci znaleźli i zabezpieczyli kilkadziesiąt sztuk odzieży: bluzki, bluzy, koszulki, leginsy, skarpety, czapki, kurtki oraz bielizny z podrobionymi znakami towarowymi światowych marek. Wartość zabezpieczonego towaru oszacowano na co najmniej 35 tysięcy złotych.

Kilka dni później podobne działania policjanci podjęli na jarmarku winobraniowym. Tam na jednym ze stoisk zauważyli i zabezpieczyli wyroby galanteryjne i biżuterię bezprawnie oznaczonymi zastrzeżonymi znakami towarowymi. Na stoisku policjanci zatrzymali 35-letnią kobietę, która sprzedawała te przedmioty.

Zatrzymani, zarówno kobieta jak i mężczyzna zostali przesłuchani. Usłyszeli zarzuty – kobieta 5 zarzutów, natomiast mężczyzna 12 - wprowadzenia do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym, co zgodnie z Ustawą prawo własności przemysłowej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Policjanci zabezpieczyli podrobioną odzież, a sąd zdecyduje co dalej się z nią stanie. Pokrzywdzeni złożyli już w tej sprawie wnioski o ściganie osób zajmujących się sprzedażą „podróbek”.

KWP Gorzów / akr