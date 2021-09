Policjanci zabezpieczyli prawie 2 tony nielegalnego tytoniu – 2 miliony uszczuplenia podatkowego Data publikacji 09.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci sulęcińskiej drogówki zatrzymali 40-latka zamieszanego w przemyt dwóch ton krajanki tytoniowej służącej do produkcji papierosów. Wartość uszczuplenia podatkowego z tego tytułu to prawie 2 miliony złotych.

We wtorek (7 września) policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie podczas kontroli jednego z parkingów zauważyli przeładunek 10 ogromnych kartonów. Ta sytuacja wzbudziła podejrzenia funkcjonariuszy, które okazały się słuszne. W dwóch ciężarówkach znajdowało się 10 kartonów, a w nich po 200 kilogramów krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. Policjanci zabezpieczyli dwie tony nielegalnego tytoniu i zatrzymali 40-letniego mieszkańca Płocka. Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego z tego tytułu oszacowano na kwotę prawie dwóch milionów złotych. Podejrzanemu mężczyźnie przedstawiono zarzut przechowywania i przeładunku wyrobów akcyzowych bez urzędowego sprawdzenia. Grozi mu za to kara do trzech lat pozbawienia wolności.

aspirant sztabowy Andrzej Barciński

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

Film Video_1.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Video_1.mp4 (format mp4 - rozmiar 16.72 MB)