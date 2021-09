Skradziony "Bandzior" odnaleziony przez szczecińskich wywiadowców Data publikacji 09.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Referatu Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali mężczyznę, który ukradł psa. Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów, amstaff wrócił do właściciela. 39–latek został doprowadzony do wytrzeźwienia, teraz będzie tłumaczył się przed sądem.

Uwagę funkcjonariuszy monitorujących treści umieszczane w internecie zwrócił post, dotyczący kradzieży psa rasy amstaff. Z własnej inicjatywy skontaktowali się z właścicielem. W rozmowie z pokrzywdzonym ustalili, że wyszedł on ze swoim pupilem na spacer i przywiązał go do słupa, aby wejść do sklepu i zrobić zakupy. Po wyjściu ze sklepu psa już nie było.

Podczas patrolu na terenie Szczecina „wywiadowcy” zauważyli mężczyznę z psem, który odpowiadał rysopisowi skradzionego czworonoga. Policjanci podjęli interwencję. Legitymując mężczyznę zwrócili się do psa po imieniu, na które żywo zareagował. „Bandzior” - bo tak wabi się skradziony pupil wrócił do swojego właściciela i pomimo stresującej sytuacji ma się dobrze.

Nietrzeźwy sprawca kradzieży został zatrzymany i odpowie przed sądem. 39-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

KWP Szczecin / mag