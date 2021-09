Wspaniała postawa 12-letniej Kornelii doceniona przez Policję

Komendant Powiatowy Policji w Żarach pogratulował 12-letniej Kornelii wspaniałej i godnej naśladowania postawy. Dziewczynka znalazła portfel z dużą ilością gotówki i nie wahała się, by go oddać. Zguba za pośrednictwem policjantów trafiła do szczęśliwej właścicielki.