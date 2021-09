Odpowiedzą za zabicie szczeniąt Data publikacji 10.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Rybnika, którzy podejrzani są o zabicie 4 szczeniąt. Mężczyźni w wieku 31 i 44 lat uśmiercili psy i zakopali je w ziemi. Obaj przyznali się do winy, grozi im kara do 3 lat więzienia.

W minioną środę policjanci z rybnickiej komendy zostali powiadomieni o tym, że mieszkaniec miasta zabił 4 kilkudniowe szczeniaki. Z relacji zgłaszającego wynikało, że w jego obecności, 44-latek zabił psy, a następnie zakopał je na posesji. Jak się okazało, zawiadamiający nie tylko był świadkiem całego zajścia, ale też pomagał oprawcy. Powiadomieni o zdarzeniu mundurowi potwierdzili zgłoszenie. Śledczy znaleźli na terenie posesji zakopaną reklamówkę, w której były szczeniaki.



Policjanci zatrzymali zgłaszającego 31-latka, który był współsprawcą uśmiercenia zwierząt i jego starszego kompana. Obaj byli pijani. Badanie alkomatem wykazało, że młodszy z zatrzymanych ma 2,5, a starszy 3,5 promila alkoholu w organizmie. Wczoraj mieszkańcy Rybnika usłyszeli zarzuty i przyznali się do winy. Prokurator objął ich policyjnym dozorem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat więzienia.

