Kompleks przeszkód terenowych do ćwiczeń tresurowych z psami na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Data publikacji 09.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Jednym z elementów prawidłowego wyszkolenia psa służbowego Policji jest wykształcenie w nim umiejętności pokonywania przeszkód terenowych. Czworonóg najskuteczniej nabywa ją poprzez intensywne, wielokrotnie powtarzane ćwiczenia.

Stworzenie kompleksu przeszkód do ćwiczeń tresurowych z psami podyktowane zostało potrzebą pełniejszego przygotowania psów do służby w terenie. Wiadomo, iż podczas szkolenia trudno odwzorować wszystkie elementy, na jakie przewodnik z psem może się natknąć w trakcie służby w warunkach rzeczywistych. Nowo wybudowany kompleks zawiera różnorodne przeszkody, umożliwiające przećwiczenie wielu kombinacji ich pokonywania, co stanowi jedną z podstawowych zasad tresury psów. Trening na tego typu obiekcie przyczynia się również do zwiększenia motoryki i koordynacji ruchowej psa oraz jego przewodnika, co przekłada się na większą efektywność w służbie zarówno funkcjonariuszy, jak i ich czworonożnych podopiecznych.

Warto dodać, iż wykorzystanie takiego kompleksu nie ogranicza się wyłącznie do pokonywania przeszkód. Przy jego pomocy można ćwiczyć techniki i taktyki skrytych podejść do wyznaczonego miejsca, budynku czy pomieszczenia. Kompleks przeszkód oferuje również możliwość przeprowadzenia w nietypowych miejscach i sytuacjach ćwiczeń elementów obrończych, co z pewnością w znaczący sposób wzbogaci doświadczenia psów szkolonych w Zakładzie Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Kompleks przeszkód terenowych do ćwiczeń tresurowych z psami został wybudowany w latach 2019–2020, w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020, a jego koszt wyniósł ponad 800 tys. zł.

W roku 2019 uzgodniono program inwestycji, a zadanie zrealizowano w formule „zaprojektuj – wybuduj”. W tym samym roku opracowano dokumentację projektową, natomiast w roku 2020 uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano roboty budowlane.

Obiekt ten składa się z toru przeszkód do ćwiczeń tresurowych z psami na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także dwóch wiat niezbędnych do jego obsługi. Łączna powierzchnia terenu objętego inwestycją wyniosła 829 m2.

podkom. Paweł Pińczuk

fot.: mł. asp. Robert Karyś, sierż. szt. Dariusz Rajski