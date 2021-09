Kradł katalizatory – został zatrzymany przez policjantów Data publikacji 11.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego zgorzeleckiej komendy zatrzymali mężczyznę podejrzanego o liczne kradzieże katalizatorów. Nastoletni mieszkaniec powiatu na podstawie zebranych dowodów usłyszał łącznie 9 zarzutów. Wartość strat pokrzywdzeni wycenili na kwotę niemal 15 000 zł. Odpowie za swoja przestępczą działalność przed sądem.

Zgorzeleccy policjanci ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o liczne kradzieże katalizatorów.

Na podstawie zebranych materiałów w sprawie funkcjonariusze udowodnili 18-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego 9 takich przestępstw. Łączna wartość strat wyniosła niemal 15 000 zł.

Teraz podejrzanemu za popełnione czyny grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Kradzieże katalizatorów to proceder, który dotyka zwłaszcza właścicieli starszych samochodów. Powodem jest stosunkowo łatwy dostęp do tego elementu i jego duża wartość. Złodzieje dopuszczają się tego przestępstwa zarówno w dzień jak i w nocy. Wymontowanie tej części tłumika zajmuje przestępcy zaledwie kilka minut, a zawarte w nim metale szlachetne sprawiają, że można go szybko sprzedać za spora gotówkę. Katalizatory nie mają żadnych oznaczeń, przez co są trudne do zidentyfikowania.

Czy można się przed tym obronić? Niewiele jest sposobów, które w pełni uchronią nasze samochód przed kradzieżą tego wyposażenia, ale zagrożenie można zminimalizować.

Najbezpieczniej jest parkować auto w garażu lub na strzeżonym parkingu. Unikajmy parkowania w miejscach nieoświetlonych i oddalonych od zabudowań. Istnieje również możliwość zainstalowania odpowiedniego alarmu, który odstraszy złodzieja.

KWP Wrocław / akr