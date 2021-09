Policjanci z Siedlec i Łukowa zatrzymali mężczyznę, który posiadał ponad 3 kg substancji odurzających Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 3 kg różnych substancji odurzających policjanci ujawnili w mieszkaniu 34-latka. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Możemy spodziewać się kolejnych zatrzymań.

Zatrzymanie 34-letniego mieszkańca Siedlec to efekt intensywnej pracy operacyjnej policjantów Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach i Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. W mieszkaniu młodego mężczyzny ujawniono ponad 3 kilogramy środków odurzających - marihuany, mefedronu i amfetaminy. Zatrzymanemu przedstawiono zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Decyzją sądu kolejne trzy miesiące spędzi w areszcie.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach będą w tym czasie prowadzić dalsze czynności w tej sprawie i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

(KWP w Radomiu / mw)