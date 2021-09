Rozbita kolejna grupa przestępcza czerpiąca korzyści z prostytucji Data publikacji 13.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą czerpiąca korzyści z nierządu. Jej członkowie werbowali kobiety i ułatwiali uprawianie prostytucji w mieszkaniach na terenie województwa lubelskiego. Zatrzymani to 30 letnia mieszkanka Puław oraz jej dwaj koledzy w wieku 24 i 46-lat. Wszyscy zostali już tymczasowo aresztowani. Sprawę pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie prowadzą policjanci z zespołu do walki z handlem ludźmi Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie.

Działalność grupy polegała na werbowaniu kobiet a następnie udostępnianiu im wynajętych mieszkań w celu świadczenia usług seksualnych. Członkowie grupy tworzyli i zamieszczali ogłoszenia na portalach internetowych. Odbierali telefony od osób zainteresowanych korzystaniem z usług seksualnych oraz umawiali spotkania. Organizowali transport, zapewniali ochronę oraz dostarczali kosmetyki i prezerwatywy. Za to czerpali korzyści majątkowe. Pobierali połowę zarobionych przez kobiety pieniędzy z tytułu świadczenia usług seksualnych.

Jak ustali policjanci grupa działała od stycznia do września br., między innymi na terenie Lublina. Zatrzymani to 30 letnia mieszkanka Puław oraz jej dwaj koledzy w wieku 24 i 46-lat. Wszyscy zostali już tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie prowadzą funkcjonariusze z zespołu do walki z handlem ludźmi Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Rzecznik Prasowy

KWP w Lublinie

kom. Andrzej Fijołek