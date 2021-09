Warte blisko 200 tysięcy złotych audi odzyskane przez policjantów Data publikacji 13.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony piątek sławscy policjanci odzyskali audi, które tej samej nocy zostało skradzione. Wartość odzyskanego auta to blisko 200 tysięcy złotych. Do policyjnego aresztu trafiło dwóch mieszkańców powiatu wschowskiego. Policjanci pod nadzorem wschowskiej Prokuratury wyjaśniają sprawę.

W miniony piątek z samego rana (10 września) dyżurny wschowskiej Policji otrzymał informację, że na terenie Sławy znajdować ma się skradziony kilka godzin wcześniej pojazd marki Audi. Zaangażowani w sprawę sławscy policjanci rozpoczęli poszukiwania za wskazanym pojazdem. Monitoringiem objęli ulice Sławy oraz osiedli. Policjanci postanowili sprawdzić jedną z posesji. W trakcie wizyty mundurowych z garażu wyszedł 44-letni mieszkaniec gminy Sława. W wyniku policyjnych sprawdzeń, okazało się, że w garażu stało poszukiwane audi, które było już częściowo rozkręcone. W wyniku podjętych czynności przez wschowskich kryminalnych mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Kilka godzin później do sprawy zatrzymany został kolejny mieszkaniec powiatu wschowskiego.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy nie budził wątpliwości co do sprawstwa 29 i 44- letnich mieszkańców powiatu wschowskiego. Mężczyźni usłyszeli zarzuty paserstwa, za co grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. Wschowscy policjanci pod nadzorem wschowskiej Prokuratury badają okoliczności przyjazdu wartego blisko 200 tysięcy złotych audi.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)