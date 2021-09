Areszt dla 24-latka, który zaatakował nożem mężczyznę Data publikacji 13.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 24-letniego mężczyznę, który w mieszkaniu zaatakował nożem 40-latka. Jak ustalili mundurowi, sprawca w trakcie kłótni z 40-letnim mężczyzną zadał mu kilka ciosów nożem. Pokrzywdzony z ranami kłutymi trafił do szpitala. Zatrzymany mieszkaniec Tczewa trafił do policyjnego aresztu. Mundurowi doprowadzili zatrzymanego 24-latka do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut dotyczący usiłowania zabójstwa. Wczoraj sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Za to przestępstwo grozi kara nawet dożywotniego więzienia.

11 września br. po godzinie 3.00 policjanci z tczewskiej komendy odebrali zgłoszenie o ugodzeniu nożem mężczyzny, do którego miało dojść w jednym z mieszkań w mieście. Wysłani natychmiast pod wskazany adres funkcjonariusze ustalili, że sprawca podczas kłótni z 40-latkiem zaatakował go kilkukrotnie nożem. Pokrzywdzony z miejsca przestępstwa trafił do szpitala. Funkcjonariusze na miejscu zatrzymali podejrzewanego 24-letniego mieszkańca Tczewa, którego doprowadzili do policyjnego aresztu. Badanie wykazało, że 24-latek w chwili zatrzymania był trzeźwy, lecz została pobrana krew do badań na obecność narkotyków.

W trakcie swojej pracy mundurowi zabezpieczyli nóż, którym najprawdopodobniej sprawca zranił pokrzywdzonego. Policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia.

Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi prowadzącemu śledztwo przedstawić 24-letniemu mężczyźnie zarzut dotyczący usiłowania zabójstwa. Wczoraj decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

Za przestępstwo usiłowania zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / kp)