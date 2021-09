Na festynie zorganizowanym przez dolnośląskich policjantów można było oznakować swój rower i skorzystać z przygotowanych atrakcji Data publikacji 13.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dolnośląscy policjanci podczas festynu zorganizowanego we Wrocławiu przygotowali mnóstwo atrakcji dla mieszkańców miasta. Pod centrum handlowym utworzyli stanowiska profilaktyczne, gdzie można było oznakować swój rower i porozmawiać o bezpieczeństwie. Najmłodsi mieszkańcy mogli dokładnie pooglądać specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w służbie jak również pobawić się z Komisarzem Lwem. Dowodami potwierdzającymi dobrą zabawę były uśmiechy i szczęście wymalowane na twarzach maluchów.

U zbiegu ulic Suchej i Borowskiej, czyli w okolicy Centrum Handlowego Wroclavia, odbył się festyn przygotowany przez dolnośląskich policjantów. W jego organizację zaangażowali się funkcjonariusze z komisariatu kolejowego wspólnie z policjantami wydziału prewencji i patrolowego z wrocławskiej komendy miejskiej, komisariatu wodnego, Wydziału Prewencji oraz Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Wszystko to pod hasłem "Kręci nas bezpieczeństwo".

Tym razem, poza radiowozami, można było wsiąść i obejrzeć policyjnego quada wykorzystywanego przez fukcjonariuszy. To nietypowy pojazd policyjny, służący głównie do patrolowania i przemieszczania się po terenach przywodnych, czyli takich, gdzie często typowy radiowóz nie może się poruszać. Był również skuter wodny, służący do patrolowania akwenów wodnych.

Policjanci komendy miejskiej przygotowali stanowisko do znakowania rowerów. Mieszkańcy Wrocławia mogli przyprowadzić swoje jednoślady, aby ostatecznie znalazły się w odpowiedniej bazie. Przy tej okazji funkcjonariusze instruowali jak prawidłowo zabezpieczać swój rower, aby uniknąć kradzieży.

Policjanci wydziału prewencji komendy wojewódzkiej przygotowali masę konkursów i gier dla najmłodszych w tematyce bezpieczeństwa. Aby utrwalić znajomość podstawowych zasad poruszania się po drogach policjantki wyjaśniały znaczenia znaków drogowych oraz w sposób praktyczny uczyły prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Ale bezpieczeństwo to nie tylko ruch drogowy, dlatego funkcjonariusze rozmawiali również o podróżowaniu koleją, o bezpiecznych zabawach na podwórku i w domu. Poruszono ważną kwestię kontaktu z obcymi oraz relacji rówieśniczych. Te i wiele innych, równie ważnych treści, przekazanych zostało poprzez zabawę - podczas konkursów i quizów. Na uczestników czekało wiele nagród i upominków przygotowanych przez funkcjonariuszy jak i Centrum Handlowe Wroclavia.

Dla najmłodszych uczestników najciekawszą atrakcją był Komisarz Lew, czyli maskotka dolnośląskiej Policji. Przy zabawnej muzyce przyjazny lew porywał dzieci do tańca i wspólnego śpiewania. Uśmiechy na twarzach maluchów dowiodły, że dobrze się bawili.

Kolejne bardzo ważne informacje przekazywane były przez policjanta Wydziału Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Przy stoisku dedykowanym pierwszej pomocy uczył jak prawidłowo wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową. Nawet najmłodsi mogli skorzystać z instruktarzu i nauczyć się jak wezwać pomoc, gdy ktoś z bliskich straci przytomność czy dozna urazu. Również dorośli mogli podszkolić swoje umiejętności w udzielaniu pomocy przedmedycznej pod okiem wykwalifikowanego ratownika, który jest również policjantem.

(KWP we Wrocławiu / akr)

